شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي ينقذ نفسه من الخسائر المبكرة – تحليل صباحي – 01-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) على ارتفاع جديد في آخر جلساته، وذلك بعدما تراجع في بداية تداولات المبكرة ليسجل أدنى مستوى له عند 8,660.72، ولكنه استطاع أن يرتد من هذا المستوى ارتفاعاً ليحول تلك الخسائر إلى أرباح في نهاية التداولات بنسبة بلغت 0.44% بما يعادل 38.50 نقطة، في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى 8,614.50، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط تحدها قناة سعريه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 8,614.50، ليستهدف مستوى المقاومة 9,065.84.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,500.00 ومستوى المقاومة 8,850.00.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
92
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
89
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عدد أسهم الشركات الثابتة
18
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إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة
199
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