شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدلات البطالة في اليابان دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر معدلات البطالة لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتي أوضحت ارتفاعاً إلى نسبة 3.1% مقابل نسبة 3.0% في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، لتعد القراءة الحالية متوافقة مع التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى نفس النسبة.

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