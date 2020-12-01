شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 01-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بقوة خلال تداولات امس الاثنين ليغلق عند مستوى 6008 نقطة، مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 5850 نقطة كمستوى أول ثم 5650 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6250 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,893 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,098 نقطة