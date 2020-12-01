شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي متحد (AUB) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 01-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى الدعم 240 فلس، فقد عمق السهم من خسائره ليغلق امس الاثنين منخفضا عند مستوى 236 فلس، مخترقا مستوى الدعم المذكور، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، مما يشير الى إمكانية تراجع السهم لمستوى الدعم 225 فلس كمستوى أول ثم 215 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 245 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 230.0 بينما مستوى المقاومة هو 241.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط