شكرا لقرائتكم خبر عن خليج ب (GBK) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 01-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ضغوطا بيعية خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 210 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول لم يشهده السهم منذ بداية تداول السهم، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض في الأجل القصير للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 200 فلس كمستوى أول ثم 187 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 220 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 207 بينما مستوى المقاومة هو 214 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط