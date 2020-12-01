شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الملاحة القطرية (QNNS) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 01-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 6٫363 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 6٫50 ريال، كما نلاحظ تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 6٫10 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 6٫50 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6.31 ريال وبين مستوى المقاومة هو 6.41 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط