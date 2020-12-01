شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات «سايبر ماندي» 2020 الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت الأرقام الأولية تسجيل يوم «سايبر ماندي» Cyber Monday لعام 2020، مبيعات قياسية تصل إلى 12.7 مليار دولار من المبيعات عبر الإنترنت، متجاوزاً الأرقام الرقمية التي سجلتها فعالية الجمعة الأسود مع دخول تجار التجزئة الأمريكيين الدورة الأخيرة من موسم العطلات.

قدم تجار التجزئة للمتسوقين ما يقرب من شهرين من العروض منذ أن عقدت أمازون يومها الرئيسي في أكتوبر/ تشرين الأول، حيث سعت إلى أن تكون قادرة على المنافسة واسترداد المبيعات المفقودة جراء إغلاق مراكز التسوق والمتاجر الأخرى بسبب فيروس كورونا هذا العام.

وأظهرت أحدث التقديرات من أدوبي أن اختتام العروض الترويجية لعطلة نهاية أسبوع عيد الشكر، هي أكبر يوم مبيعات عبر الإنترنت في تاريخ الولايات المتحدة، مع إنفاق يتراوح بين 10.8 مليار دولار و12.7 مليار دولار. (وكالات)

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