شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تنهي آخر جلسات نوفمبر على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تداولات يوم الإثنين لتنهي الجلسة الأخيرة من نوفمبر/تشرين الثاني على انخفاض، وذلك وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وأعلنت وزارة الزراعة الأمريكية بأن صادراتها من الصويا بلغت 204 آلاف طن متري لجهات غير معلومة عن موسم التسويق 2020/2021.



وفي سياق آخر، يراقب محللون ومستثمرون عن كثب حالة الطقس في أمريكا الجنوبية لا سيما البرازيل والأرجنتين.



وشهدت الدولتان اللاتينيتان جفافا في الطقس أثر على جودة وكميات المحاصيل الزراعية في البلدين مما دعم بدوره أسعار السلع الزراعية كالصويا والذرة في الآونة الأخيرة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.9 نقطة وأقل مستوى عند 91.5 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير/كانون الثاني عند التسوية بنسبة 1.9% وأغلقت الجلسة عند 11.68 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 11.99 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 11.68 دولار للبوشل.