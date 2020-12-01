شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تسجل خسائر شهرية بأكثر من 5% في نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات يوم الإثنين وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو هامشي، وسجل المعدن النفيس خسائر شهرية حيث تعرض لضغوط هذا الشهر نتيجة زيادة التفاؤل بشأن لقاحات فيروس كورونا.



كانت شركة "موديرنا" الأمريكية للأدوية والتكنولوجيا الحيوية قد أعلنت اليوم عن أن فاعلية لقاحها تصل إلى 100% في الوقاية من فيروس كورونا وضد أعراضه الشديدة، كما أنه مناسب لكافة الفئات العمرية.



يأتي ذلك بعد أن كشفت "فايزر" في وقت سابق هذا الشهر عن أن فاعلية لقاحها المضاد لفيروس كورونا تصل إلى 95%، كما انها تقدمت بطلب للسلطات الأمريكية للحصول على ترخيص للاستخدام الطاريء للقاحها.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.9 نقطة وأقل مستوى عند 91.5 نقطة.



وفي ختام التداولات، تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 0.2% أو ما يعادل خمسة سنتات وأغلق المعدن عند 22.593 دولار للأوقية، وسجل خسائر شهرية بنسبة 5.1%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 22.830 دولار وأقل سعر عند 21.960 دولار.