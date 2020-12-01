شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط لأدنى مستوى في 4 أشهر ويسجل خسائر شهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وسجل المعدن النفيس خسائر شهرية بضغط من التفاؤل بشأن لقاحات فيروس كورونا.



وأعلنت شركة "موديرنا" الأمريكية للأدوية والتكنولوجيا الحيوية اليوم عن أن فاعلية لقاحها تصل إلى 100% في الوقاية من فيروس كورونا وضد أعراضه الشديدة، كما أنه مناسب لكافة الفئات العمرية.



يأتي ذلك بعد أن كشفت "فايزر" في وقت سابق هذا الشهر عن أن فاعلية لقاحها المضاد لفيروس كورونا تصل إلى 95%، كما انها تقدمت بطلب للسلطات الأمريكية للحصول على ترخيص للاستخدام الطاريء للقاحها.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.9 نقطة وأقل مستوى عند 91.5 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.4% أو ما يعادل 7.20 دولار إلى 1780.9 دولار للأوقية، وهو المستوى الأدنى منذ يوليو/تموز، وسجل المعدن النفيس خسائر شهرية بنسبة 5.6%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 1793.3 دولار وأقل سعر عند 1767. 2 دولار.