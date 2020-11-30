شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي المصري»: 5.4 مليار دولار تدفقات للداخل رغم جائحة كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد «المركزي المصري»، أن الحساب الرأسمالي والمالي لميزان المدفوعات المصري حافظ على تحقيق صافي تدفق للداخل، بلغ نحو 5.4 مليار دولار، وذلك على الرغم من أزمة فيروس كورونا، والتي انعكست بقوة على سلوك وتحركات رؤوس الأموال حول العالم، وأدى ذلك إلى خروج تدفقات مالية ضخمة من الأسواق المالية العالمية.

وقال «المركزي»، في بيان له «الاثنين»، إن التدفق المحقق ساعد على التخفيف من حدة العجز الكلي بميزان المدفوعات ليقتصر على نحو 8.6 مليار دولار، كما ساهم ببناء احتياطيات النقد الأجنبي بما يفوق المعايير الدولية في احتواء هذا العجز.

وأكد البنك المركزي، أن الاقتصاد المصري استطاع استيعاب أثر الصدمة المالية العالمية الناشئة عن أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث شهدت المعاملات الجارية للاقتصاد المصري مع العالم الخارجي استقراراً في مستوى العجز في الحساب الجاري خلال العام المالي 2020/2019، والذي شهد النصف الثاني منه التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا ليصل إلى نحو 11.2 مليار دولار بارتفاع طفيف عن مستوى العجز المحقق خلال العام المالي 2019/2018، والذي سجل نحو 10.9 مليار دولار.