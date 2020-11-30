شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط غير متوقع في مبيعات المنازل القائمة بأمريكا خلال أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبطت عقود شراء المساكن المملوكة سابقا في الولايات المتحدة لثاني شهر على التوالي في أكتوبر /تشرين الأول بينما دفع نقص حاد في العقارات الأسعار للصعود، لكن سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم تبقى مدعومة بأسعار فائدة قياسية منخفضة للقروض العقارية.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، الاثنين، إن مؤشرها لمبيعات المساكن القائمة، على أساس العقود الموقعة الشهر الماضي، تراجع 1.1% إلى 128.9. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن عقود المساكن القائمة، التي تصبح مبيعات بعد شهر أو شهرين، سترتفع 1% في أكتوبر/ تشرين الأول.

وعلى أساس سنوي قفزت مبيعات المساكن القائمة 20.2 بالمئة في أكتوبر /تشرين الأول.

(رويترز)

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