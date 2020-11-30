شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تبيع 10% من أسهم بورصة إسطنبول إلى قطر مقابل 200 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صندوق الثروة السيادي في تركيا اليوم الاثنين إنه باع 10 بالمئة من أسهم بورصة اسطنبول إلى جهاز قطر للاستثمار مقابل 200 مليون دولار بموجب اتفاق وقعه الجانبان الأسبوع الماضي. وأضاف الصندوق في بيان إنه سيظل يحتفظ بحصة قدرها 80.6 بالمئة من أسهم بورصة اسطنبول. وقال إن الصفقة تشير إلى قيمة إجمالية ملياري دولار لأسهم بورصة اسطنبول.

كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تبيع 10% من أسهم بورصة إسطنبول إلى قطر مقابل 200 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.