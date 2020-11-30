شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب يحاول التعافي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات إيجابية ملحوظة بعد أن أظهر مستوى 1765.00 صموداً جيداً أمام محاولات السعر السلبية الأخيرة، ليحقق مكاسب لحظية ويتجه نحو اختبار محتمل لمستوى 1794.84، مع الانتباه إلى أن السعر يرسم تركيبة قاع مزدوج محتمل قد تدفع السعر لتخطي المستوى المذكور وتحقيق مزيد من المكاسب في حال واصل الارتفاع ليخترق مستوى 1783.50 ويغلق شمعة الأربع ساعات القادمة فوقه.

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