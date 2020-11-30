شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: اليورو يرتد هبوطاً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج اليورو مقابل الدولار هبوطاً بشكل ملحوظ بعد الاقتراب بفارق نقاط قليلة عن هدفنا المنتظر عند 1.2011، مما يبيّن أهمية وقوة هذا المستوى، ليتجه السعر نحو اختبار محتمل لمناطق 1.1855 قبل العودة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، مع الإشارة إلى أن كسر 1.1920 سيؤكد استمرار الانخفاض خلال الجلسات القادمة.

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