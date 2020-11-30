شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبقي على خسائره متأثراً بزيادة إنتاج "أوبك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين متأثرة بمسح كشف عن ارتفاع إنتاج "أوبك" من الخام خلال الشهر الجاري مما ينذر بتخمة المعروض والضغط على الأسعار.



وأظهر مسح أجرته وكالة "رويترز" أن إنتاج الدول الأعضاء بمنظمة أوبك ارتفع بحوالي 750 ألف برميل يوميا خلال الشهر الماضي.



وكشفت مصادر للوكالة بأن "اوبك" وحلفائها المستقلين ضمن تحالف يعرف باسم "أوبك +" يناقشون تمديد تخفيضات الإنتاج النفطي لمدة أربعة أشهر.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.9 نقطة وأقل مستوى عند 91.5 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بحلول الساعة 17:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 44.8 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 45.8 دولار وأقل سعر عند 44.4 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 1.4% إلى 47.4 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 47.9 دولار وأقل سعر عند 46.8 دولار.