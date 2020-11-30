شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع قليلاً عقب صدور بيانات متضاربة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي خلال تعاملات اليوم الإثنين أمام اغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف في أعقاب صدور بيانات اقتصادية متضاربة.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر تصاريح البناء في كندا انخفض بنسبة 14.6% خلال الشهر الماضي، بينما أشارت التوقعات إلى تراجع بنسبة 3.8%.



وسجل الحساب الجاري الكندي عجزا بنحو 7.5 مليار دولار كندي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بينما أشارت التوقعات إلى عجز قدره 8.9 مليار دولار.



كما أظهرت بيانات أن مؤشر أسعار المواد الخام ارتفع بنسبة 0.5% على عكس توقعات أشارت إلى انخفاض بنسبة 2% في الشهر الماضي.



من ناحية أخرى، كشفت شركة "موديرنا" الأمريكية للأدوية والتكنولوجيا الحيوية عن أن فاعلية لقاحها تصل إلى 100% في الوقاية من فيروس كورونا وضد أعراضه الشديدة، كما أنه مناسب لكافة الفئات العمرية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7703، وسجل أعلى سعر عند 0.7738 وأقل سعر عند 0.7690.