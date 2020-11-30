شكرا لقرائتكم خبر ساما يبدأ قبول طلبات تجربة خدمات التقنية المالية المبتكرة 15 يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن البنك المركزي السعودي «ساما» أمس فتح باب التقديم لقبول طلبات تجربة خدمات ومنتجات التقنية المالية المبتكرة في البيئة التجريبية التشريعية ( Regulatory Sandbox) وذلك ابتداء من 15 يناير 2021 فيما سيستمر التقديم لنحو شهر، حتى 13 فبراير2021.

وصمم «ساما» بيئة تجريبية تشريعية بهدف فهم أثر التقنيات الجديدة على سوق الخدمات المالية في المملكة وتقييم ذلك الأثر، وأيضا للمساعدة على تحويل السوق السعودية لمركز مالي ذكي، حيث ترحب تلك البيئة بدخول الشركات المحلية والعالمية التي ترغب في اختبار الحلول الرقمية الجديدة في بيئة فعلية بغية إطلاقها مستقبلا في المملكة.

وتهدف البيئة التجريبية التشريعية إلى جذب الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال التقنية المالية التي تسعى إلى استخدام التقنية الحالية أو الجديدة بطريقة مبتكرة لتقديم منتجات أو خدمات مالية جديدة في السوق السعودية، أو لتحسين إجراءات العمل.

وتتضمن الشريحة المستهدفة، دون حصر، الشركات الناشئة السعودية والعالمية، وشركات التقنية المالية، وشركات الخدمات المالية القائمة، وشركات الخدمات المهنية الشريكة مع هذه الشركات أو التي تقدم الدعم لها.

وللبيئة التجريبية علاقة مباشرة بـ «رؤية المملكة 2030» التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وأنشطة الاستثمار، إذ تضم الرؤية اثني عشر برنامجا تنفيذيا، من بينها «برنامج تطوير القطاع المالي» الذي يهدف إلى تطوير القطاع المالي ليصبح قطاعا متنوعا فعالا يخدم مجال الخدمات المالية كي يدعم تنمية الاقتصاد الوطني عبر تحفيز الادخار، والتمويل، والاستثمار من خلال عدة طرق منها تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص.

فترات التقديم على البيئة التجريبية التشريعية

عام 2021:

الفترة الأولى:

من 15/01/2021 إلى 13/ 02 /2021

عام 2019 :

الفترة الأولى:

من 20/03/2019 إلى 20/04/2019

الفترة الثانية:

من 15/12/2019 إلى 15/01/2020