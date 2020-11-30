مجموعة أكسا تقرر بيع أعمالها التأمينية في الخليج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة أكسا للتأمين التعاوني «أكسا التعاونية» عن تلقيها إشعارا من أحد مساهميها – شركة أكسا البحر المتوسط القابضة «أكسا البحر المتوسط»–، بأن مجموعة أكسا قررت بيع أعمالها التأمينية في منطقة الخليج العربي.

وأوضحت في بيان أمس، أنه بناء على ذلك وقعت شركة أكسا البحر المتوسط اتفاقية شراء أسهم مع مجموعة الخليج للتأمين «مجموعة الخليج للتأمين» في 29 نوفمبر 2020، وذلك لأغراض بيع أعمالها التأمينية في منطقة الخليج العربي، ويشمل ذلك بيع نسبة مساهمة شركة أكسا البحر المتوسط في أكسا التعاونية والبالغة 18%، وبسعر شراء يبلغ 24.23 ريالا للسهم (أي ما يعادل مبلغ 6.46 دولارات للسهم، وتم احتساب سعر الشراء بالريال السعودي بناء على معدل صرف 3.75 ريالات).

وأشارت إلى أنه كجزء من الصفقة المجملة في منطقة الخليج العربي، ستستحوذ مجموعة الخليج للتأمين على 100% من رأس مال شركة أكسا للتأمين (الخليج) في البحرين، وهي شركة تم تأسيسها بالشراكة بين مجموعة أكسا وشركة يوسف بن أحمد كانو، والتي تمتلك بدورها 32% من رأس مال أكسا التعاونية، وذلك بسعر شراء يبلغ 24.23 ريالا للسهم الواحد.

وذكرت أنه في حال إتمام الصفقة المجملة، ستملك مجموعة الخليج للتأمين 50% من أسهم أكسا التعاونية، وذلك بشكل مباشر وغير مباشر. وسيخضع إتمام الصفقة المجملة لشروط وموافقات نظامية معينة.

ولفتت الشركة إلى أنه من غير المتوقع أن يكون للتغير في مساهمي الشركة أي أثر على استمرارية خدمات أكسا التعاونية التأمينية المقدمة لعملائها وشركائها في المملكة.

وستعلن الشركة عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.