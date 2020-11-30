شكرا لقرائتكم خبر 25.9 ألف عقد تمويل عقاري للأفراد في أكتوبر بقيمة 12.5 مليارا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق التمويل العقاري في أكتوبر 2020 ارتفاعا بنحو 20% في عدد العقود ونحو 35% في قيمة التمويل بالمقارنة بشهر أكتوبر 2019، مسجلا ثالث أعلى ارتفاع من حيث عدد العقود والتمويل خلال العام الحالي، حيث بلغ 25.9 ألف عقد تمويل جديد بقيمة 12.5 مليار ريال.

وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي «ساما»، تجاوز عدد عقود التمويل السكني الجديدة للأفراد منذ بداية العام الحالي وحتى أكتوبر 2020 إجمالي ما قدم خلال عامي 2018 و 2019 مجتمعين، حيث وصل عدد العقود التمويلية 234.4 ألف عقد بقيمة تجاوزت 109.2 مليارات ريال.

وخلال 10 أشهر من العام الحالي 2020، ارتفع عدد القروض العقارية %73 مقارنة بنفس الفترة في 2019، والتي سجلت 135.3 ألف عقد، بارتفاع %81 في التمويل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي سجل نحو 60.2 مليارا.

وأوضحت النشرة أن عدد العقود المدعومة من خلال برامج الإسكان وصندوق التنمية العقارية في شهر أكتوبر، والمقدمة عن طريق البنوك والممولين العقاريين، بلغ نحو 25,033 عقدا بنسبة %96 من العقود المبرمة، وبقيمة 11.9 مليار ريال أي ما نسبته %95 من التمويل خلال شهر أكتوبر 2020.

وأظهرت نشرة «ساما» أن البنوك قدمت قرابة %97 من قيمة عقود التمويل العقاري للأفراد في أكتوبر، ونحو %3 منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما شكلت عقود تمويل الفلل %81 من التمويل بنحو 10.1 مليارات، و%14 للشقق بقيمة قاربت 1.7 مليار ريال، ونحو %5 من التمويل للأراضي السكنية بقيمة 659 مليونا.

يذكر أن إحصاءات «ساما» أظهرت نموا في عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي 2019 بمعدلات تجاوزت 3.5 أضعاف ما قدم من قبل بنحو 179 ألف عقد بقيمة 79.1 مليارا، فيما بلغت قروض التمويل بنهاية 2018 نحو 50 ألف عقد بقيمة إجمالية قاربت 29.5 مليارا، وفي عام 2017 نحو 30,833 عقدا بقيمة زادت عن 21 مليارا، وشهد 2016 توقيع 22,259 عقدا تمويليا بقيمة 17.1 مليارا.