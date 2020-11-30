أرامكو تتفاهم مع 6 شركات عالمية لدعم القدرات الصناعية والرقمية بالمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت أرامكو السعودية أمس 6 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية شملت كلا من شركة رويال شل و(إم جي) الهولندية، وشركات صينية ضمت سوجو (إكس دي إم)، شين قونق، زنفو، وجيجيانغ سوبكون للتقنية المحدودة، إضافة إلى شركة بوسكو التي يقع مقرها في كوريا الجنوبية، وذلك في إطار خططها لعقد شراكات دولية جديدة، وتأسيس شركات عبر برنامج الاستثمارات الصناعية المرتبط بتطوير أعمال الشركة، استمرارا لجهودها في برنامجها الرائد لزيادة المحتوى المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد.

ويمثل توقيع هذه المذكرات إضافة كبيرة لبرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء) منذ إطلاقه قبل 5 سنوات في الأول من ديسمبر 2015، ومن شأن هذا التعاون الاستراتيجي أن يمهد الطريق أمام إطلاق أعمال جديدة عبر عدد من قطاعات النمو المبتكرة، تشمل تصنيع صفائح الفولاذ، الطباعة ثلاثية الأبعاد، تصنيع المعدات الرقمية، أنظمة إدارة الطاقة والتحكم فيها، تصنيع الوسائط الكيميائية وإعادة تدويرها، فضلا عن تصنيع الرقاقات الالكترونية المتطورة والمجسات الذكية.

ويعكس التعاون التزام أرامكو السعودية بتعزيز موثوقيتها وكفاءتها التشغيلية، ورفد عجلة البنية الصناعية في المملكة، والذي بدوره سيعزز المنظومة التجارية ويدعم سلسلة التوريد المحلية، وتوفير فرص عمل وتدريب جديدة بأعداد كبيرة للقوى العاملة السعودية.

وستعزز هذه الشراكات استثمارات الشركة في المواد اللامعدنية واقتصاد الكربون الدائري، وتنمية الموارد البشرية في المجتمع المحيط بأعمال الشركة، وطموحها لتحقيق فوائد مشتركة مع الشركاء.

65 % مؤشر المحتوى المحلي

وأوضح رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، أن أرامكو السعودية حققت نجاحا كبيرا منذ إطلاقها برنامج اكتفاء لزيادة المحتوى المحلي، حيث زاد مؤشر المحتوى المحلي لدى الشركة من 35 %إلى 56 %، ورغم التقلبات التي تكتنف الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، إلا أن تركيز الشركة ينصب على أهداف بعيدة المدى تراعي مصلحة الشركة وفي الوقت نفسه تصنع تأثيرا إيجابيا ملموسا على بيئة الأعمال والتنمية الاقتصادية والناتج المحلي في المملكة.

وأضاف أنه وفي ضوء خطط الشركة المنسجمة مع رؤية 2030 التي تسعى لجذب الاستثمار وتحقيق الازدهار الاقتصادي وزيادة النمو، ترى الشركة فرصا لأعمال وشراكات جديدة مع شركاء لهم خبرة رائدة في المجالات البيئية والصناعية وفي تقنيات التحول الرقمي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وستسهم هذه الشراكات الجديدة - بإذن الله - في دفع عجلة الابتكار والاستدامة والموثوقية في أعمال أرامكو السعودية، كما ستضيف قيمة للشركات العاملة في قطاع الطاقة بالمملكة، وهو قطاع كبير يسعى للتطور المستمر والتميز على المستوى العالمي.

تعزيز الاستثمارات الصناعية

من جهته أفاد النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية أحمد السعدي، بأن لدى أرامكو السعودية سجلا حافلا في تطوير الاستثمارات الصناعية لدعم سلاسل الإمداد المحلية، وأن برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء) خير شاهد على التزام الشركة بتعزيز سلاسل الإمداد لديها للحصول على المرونة الاستراتيجية التي تخولها لمواجهة التحديات المختلفة.

وأشار إلى أن الاستثمارات الناتجة عززت إما مباشرة من قبل الشركة أو بشكل غير مباشر من قبل الموردين، خطط التوطين على مدار السنوات الماضية، مما أسهم في النمو الاقتصادي للمملكة، ولمواصلة هذا النجاح والإسهام بشكل أكبر في دعم الاقتصاد الوطني، تعتزم أرامكو السعودية من خلال هذا البرنامج توسيع دائرة استثماراتها في قطاعات مختلفة لتنميتها وتطويرها إلى استثمارات رائدة عالميا، وتؤكد مذكرات التفاهم الموقعة تعزيز الاستثمارات الصناعية، مع عزم الشركة على إطلاق شراكات مماثلة مستقبلا بالتعاون مع شركائها.

6 مذكرات تفاهم مع:

شركة بوسكو: للتعاون في تقييم جدوى إنشاء معمل متكامل لتصنيع الألواح الفولاذية في المملكة.

شركة سوجو (إكس دي إم) المحدودة للطباعة الثلاثية الأبعاد: للتعاون في مجال تقنيات وتطوير الطباعة الثلاثية الأبعاد الصناعية في المملكة.

شركة شين قونق للمواد الجديدة (غوانغ زو) المحدودة: للتركيز على تطوير تقنيات أنظمة تحكم للإنارة LED، وإدارة الطاقة والتحكم الذكي.

شركة زنفو المحدودة لتقنيات المجسات: لاستكشاف فرص تصنيع الرقائق الالكترونية الذكية والتقنيات ذات الصلة.

شركة شل و(إم جي) لإعادة التدوير المحدودة: لاستكشاف فرص التعاون في تطوير خطط لمركز إقليمي متطور لإعادة تدوير رماد التغويز واستصلاح الوسائط الكيميائية المستهلكة، وتوفير حلول مستدامة.

جيجيانغ سوبكون للتقنية المحدودة: لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك المحتملة في المملكة بشأن خدمات وتصنيع سلسلة القيمة.