شكرا لقرائتكم خبر عن 540 ألف مقعد مجدول للرحلات في الإمارات الأسبوع الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود أظهرت بيانات «أوه إيه جي» المتخصصة في بيانات الطيران والمطارات، نمواً في السعة المقعدية للرحلات المجدولة في دولة الإمارات خلال الأسبوع من 30 نوفمبر، مقارنة مع الأسبوع الذي بدأ من 23 نوفمبر.

وبحسب البيانات، بلغت السعة المقعدية المجدولة في الدولة خلال الأسبوع من 30 نوفمبر نحو 539.6 ألف مقعد، مقارنة مع 510.03 ألف مقعد في الأسبوع الذي سبقه، بنمو بنسبة 5.8%.

وتأتي هذه الزيادة في إطار الزيادة المتواصلة لرحلات الشركات الطيران الوطنية والأجنبية من مطارات الدولة.

وتشغل شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط نحو 2.06 مليون مقعد خلال الأسبوع، بنمو بنسبة 2.8% على أساس أسبوعي.

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