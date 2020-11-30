شكرا لقرائتكم خبر عن «فينتك هايف» ينجح في تسريع أعمال 100 شركة ناشئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن برنامج «فينتك هايف»، التابع لمركز دبي المالي العالمي عن تنظيم فعالية «يوم المستثمر»، والتي جرى خلالها عرض أحدث التقنيات الابتكارية لـ17 شركة ناشئة انضمت إلى الدورة الرابعة من البرنامج خلال العام الجاري، أمام مجموعة من المستثمرين وروّاد التكنولوجيا والشركاء الماليين والتقنيين في البرنامج.

ويسعى برنامج «فينتك هايف» إلى رسم معالم مستقبل القطاع المالي على مستوى المنطقة، حيث استقبل منذ انطلاقه عام 2017 أكثر من 1400 طلب، في حين جرى اختيار أكثر من 100 شركة ناشئة للمشاركة في البرنامج.

فرص مجزية

يوفر البرنامج فرصاً مجزية للشركات الناجحة لتطوير ابتكاراتها، ومن ثم اختبارها وتعديلها بالتعاون مع أهم الرؤساء التنفيذيين وكبرى المؤسسات المالية في العالم، وذلك ضمن مجتمع يضم نخبة من المختصين وروّاد الفكر. كما يساعد البرنامج الشركات على تصميم أعمالها على نحو مخصص يلبي الطلب المحلي ويتيح دخول سوق الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا مع أفكار جديدة، فضلاً عن بناء شبكة من العلاقات الاستراتيجية ضمن القطاع المالي تساعدها في تحقيق مشاريعها.

وجذب البرنامج هذا العام روّاد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وتم اختيار المشاركين من خلال عملية تنافسية مكثفة للمشاركة في منهج مدته 14 أسبوعاً لمساعدة الشركات الناشئة في مرحلة النمو على التوسع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. وبالإضافة إلى المواهب الإماراتية، يشمل البرنامج مشاركات لشركات ناشئة من إفريقيا وآسيا وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وأمريكا الشمالية.

كما تغطي الشركات الناشئة المشاركة قطاعات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا المالية الإسلامية، والتي تتناول موضوعات التقنيات الابتكارية الرئيسية بما في ذلك الخدمات المصرفية المفتوحة والذكاء الاصطناعي ومكافحة غسل الأموال وتحليل البيانات.

حلول متميزة

وفي هذا الإطار، قالت رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لـ «فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي: «تعتبر الحلول التي استقبلها برنامج «فينتك هايف» لهذا العام متميزة للغاية، حيث طوّر المشاركون تقنيات ستساعد في تشكيل ملامح القطاع المالي إلى جانب جعل الاستثمار فيها أمراً مجزياً».

وأضافت المزروعي: «عملت مجموعة دورة هذا العام مع شركائنا لضمان استعدادهم للتواصل مع المستثمرين وخبراء القطاع خلال فعالية يوم المستثمر، ونود أن نهنئ الشركات الناشئة على إكمال البرنامج بنجاح ونتطلع إلى مساعدتهم في تحقيق مزيد من النمو مع مركز دبي المالي العالمي».

تتضمن قائمة شركاء الفعالية لهذا العام كلاً من مصرف أبوظبي الإسلامي ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ومصرف الإمارات الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك إتش إس بي سي وبنك المشرق وبنك ستاندرد تشارترد وفيزا و«وول ستريت» للصرافة، إلى جانب بنك أبوظبي الأول وزيوريخ واتصالات.

وضمت قائمة الشركات الناشئة السبع عشرة البتكارية التي جرى اختيارها للمشاركة في يوم المستثمر 2020:

- ألجانتي، الإمارات العربية المتحدة

- مجموعة أسانتي للخدمات المالية، كينيا

- سينوبسيس، سنغافورة:

- دي إكس كومبلاينس، أيرلندا

- فيرست هايف للتكنولوجيا، الولايات المتحدة

- فليجو، الولايات المتحدة الأمريكية

- فومو باي، سنغافورة

- إنفر، الولايات المتحدة

- نستر، المملكة المتحدة

- أوك-هاي، كينيا

- ريسيت، فلسطين

- ريم تكافل، الإمارات

- سافي، المملكة المتحدة

- ترابط جيت وي، البحرين

- ترست ستامب، الولايات المتحدة

- فاوشر، كندا

- إكسبانس للذكاء الاصطناعي، أيرلندا

240 شركة تكنولوجيا مالية في المركز

يضم مركز دبي المالي العالمي اليوم أكثر من 240 شركة مرتبطة بالتكنولوجيا المالية، حيث تمثل أكثر من 50% من جميع شركات التكنولوجيا المالية الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي ستساعد مركز دبي المالي العالمي على تحقيق رؤيته لتشكيل مستقبل القطاع المالي. إن برنامج «فينتك هايف» هو جزء من منصة «إنوفيشن هب» في المركز المالي، وهو البيئة الوحيدة في المنطقة التي تجمع جميع عناصر المنظومة الابتكارية المتكاملة. وتشمل منصة «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي برامج التعليم والتوجيه وحاضنة الأعمال والتكنولوجيا المالية والمسرّعات، بما يوفر سهولة الوصول إلى فرص التمويل، وهي تشكل جزءاً من أكبر وأوسع منظومة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

