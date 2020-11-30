شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفات تحيل «شركة مساهمة عامة» إلى النيابة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أحالت هيئة الأوراق المالية والسلع، إحدى شركات المساهمة العامة إلى النيابة العامة، بسبب قيام أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة بالتعاون مع آخرين بالتصرف في بعض الأصول المملوكة للشركة دون اتباع الإجراءات المقررة قانوناً.

وأوضحت الهيئة أن ذلك التصرف أدى إلى تكبد الشركة لخسائر كبيرة نتيجة لقرار استثماري متعلق بشركة مملوكة لها، بالإضافة إلى تقديم بيانات غير صحيحة بالبيانات المالية للشركة.

وأكدت الهيئة أن ذلك جاء في ضوء التفتيش الذي أجرته على إحدى الشركات المساهمة العامة وكذلك أعمال التقصي والتحقيق بالإضافة إلى التنسيق مع بعض الجهات التنظيمية والرقابية داخل الدولة فضلاً عن التنيسق مع جهات رقابية مثيلة على مستوى إقليمي.

وأضافت الهيئة بأنه نظراً لأن تلك الوقائع قد شكّلت مخالفات لأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية والقرارات الصادرة بمقتضاه فقد تمت إحالة تلك المخالفات ومرتكبيها إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية والتحقيق في هذا الشأن.

ولفت الهيئة إلى الدور الرقابي والإشرافي المنوط بها، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين في أسواق المال المرخصة بالدولة.

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