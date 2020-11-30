شكرا لقرائتكم خبر عن خبير يتوقع اختراق «إس آند بي 500» حاجز 4000 نقطة قبل نهاية العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع جيف ساوت، الخبير الاستراتيجي في شركة «كابيتال ويلث بلانينج» وأحد المضاربين في سوق الأسهم، أن يحطم مؤشر «إس آند بي 500» حاجز الـ 4000 نقطة قبل نهاية العام، محققاً مكاسب بنسبة 10% من إغلاق يوم الجمعة و83% من أدنى مستوى في مارس/آذار الماضي.

وقال عضو المجلس الاستشاري لكابيتال ويلث: «سيعزز موسم العطلات من قيمة الأسهم، وستستمر الأرباح في التحسن بشكل أفضل مما يعتقده معظم الناس».

واعتبر أن معظم المستثمرين الأفراد خائفون، ومعهم الكثير من المال. وسيضطرون إلى الدفع في أقوى فترة موسمية بين عيدي الشكر ورأس السنة الجديدة.

ووفقاً لـساوت، فإن سجل «إس آند بي 500» يتناسب مع اختراقات السوق بين عامي 1949 و1966 وخاصة من 1982 إلى 2000، وهي الفترة التي شهدت انهيار 1987.

وأضاف ساوت: «إنه أمر مثير للاهتمام بالنسبة لي، عندما تراجع السوق بنسبة 38% هذا العام، خرج البعض وقالوا نحن في سوق هابطة، من الواضح أنهم لا يعلمون ما هو سوق المضاربة. وبالفعل ارتفع الاتجاه الأساسي لهذا السوق منذ مارس/آذار الماضي».

واعتبر ساوت، الموجود في وول ستريت منذ أكثر من خمسة عقود، أن الخطر الأكبر على السوق سيكون حدثاً جيوسياسياً مثل حادث نووي مع كوريا الشمالية، أو خطأ سياسياً من واشنطن. ولا أرى أياً من هذين الأمرين يحدث.