شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع لأقل مستوى فى 5 أشهر وعيار 21 يسجل 774 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الإثنين، بصورة طفيفة بقيمة جنيه واحد فقط، ليهبط عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر إلى 774 جنيها للجرام وهو أقل سعر للذهب بمصر منذ قرابة 5 أشهر، بالتزامن مع هبوط أونصة الذهب إلى 1778 دولارا.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 18 سجل 663 جنيها

عيار 21 سجل 774 جنيها

عيار 24 سجل 884 جنيها

الجنيه الذهب 6192 جنيها

أونصة الذهب 1778 دولار

ردود فعل كبيرة على موضوع تم نشره فى الخليج 365، صباح أمس الأحد، بعنوان أرخص طقم ذهب فى مصر، وتساءل كثير من المتابعين حول السبب الرئيسى فى قلة ثمن طقم الذهب، والذى كان محور الموضوع، وكذلك اتهم آخرون بأن الذهب المقصود فى هذا التقرير هو ذهب غير حقيقى، واستبعد آخرون أن يكون التقرير يتحدث عن ذهب أصلى، وسنجيب فى هذا التقرير حول أسباب رخص طقم الذهب، والذى يعد الأرخص فى مصر بسعر 2100 جنيها فقط.

السبب الرئيسى فى خفض سعر أرخص طقم ذهب فى مصر، هو سعر المصنعية والذى يكاد لا يذكر، حيث إن الطقم كامل عبارة عن "كوليه وأنسيال" بسعر 2100 جنيه للجرام لأول فى مصر، وهنا الوزن لهذا الطقم عبارة عن 2.25 جرام، وسعر الجرام الآن من عيار 18 وهو المكون الرئيسى لأرخص طقم ذهب فى مصر هو سعر 665 جنيها للجرام.

وواصل الذهب التراجع لأقل مستوى فى 5 أشهر مع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بعد إشعال شركة استرازينيكا لصناعة الأدوية سباق لقاح فيروس كورونا وموافقة وكالة اتحادية أمريكية على بدء إجراءات انتقال الرئاسة فى الولايات المتحدة لجو بايدن.

وفى سوق الصاغة تراجع الذهب فى مصر لمستويات 774 جنيها للجرام من العيار الرئيسى، وهو ما دفع كثير من المستهلكين للتساؤل، الوقت الحالى هل مناسب للشراء واستغلال فترة تراجع الذهب، أم لبيع المشغولات الذهبية وجنى أرباح وتجنب استمرار هبوط الذهب.

وبالنسبة للمقبلين على شراء الشبكة يمكن الآن شراء الذهب والاستفادة من التراجع الكبير للذهب والذى اقترب من 40 جنيها للجرام، خاصة هنا وأن الشراء ليس بغرض الاستثمار.

المقبلين على شراء الذهب بغرض الاستثمار، يمكن أن يؤجل قرار الشراء حاليا فى انتظار ما ستسفر عنه الأحداث خلال الفترة القادمة، خاصة مع اقبال المستثمرين للتخلص من الملاذات الآمنة مع إعلان شركات أدوية توصلها إلى مصل لعلاج فيروس كورونا.