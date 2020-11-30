شكرا لقرائتكم خبر عن بنك لويدز يعلن تراجع ثقة الشركات البريطانية لأدنى مستوى فى 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح اليوم الاثنين تراجع ثقة الشركات البريطانية في نوفمبر إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو بعد أن واجهت قيودا جديدة متعلقة بكوفيد-19، لكن الشركات أصبحت أقل تشاؤما بعد أنباء عن انفراجة في تطوير لقاح.
وانخفض مقياس بنك لويدز للشركات ثلاث نقاط إلى -21 للشهر ككل، متأثرا بالتوتر بشأن احتمالات إبرام بريطانيا لاتفاق تجاري بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، فضلا عن تدابير مكافحة الوباء.
أُجري مسح لويدز على 1200 شركة في الفترة بين الثاني و16 من نوفمبر، وشمل بداية إغلاق لمدة شهر في إنجلترا. وقال البنك إن ثلث الشركات خططت لتجميد الأجور، ارتفاعا من 14 بالمئة في بداية 2020.
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