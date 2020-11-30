شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط العراقى يؤكد التزام بلاده بمتطلبات أوبك+ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النفط العراقى، اليوم الاثنين، إن بلاده ستظل ملتزمة بمتطلبات أوبك+، مضيفا أن ثمة آمال فى أن يتعافى سوق الطاقة في 3-6 أشهر مقبلة.

وكان قد قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الاثنين إنه لا توجد نفس الخلافات القوية بين روسيا وأوبك كما كان الوضع في أوائل 2020، وذلك فيما يبحث كبار منتجو النفط مستقبل اتفاقهم الخاص بتخفيضات الإنتاج.

وكانت المباحثات النفطية انهارت بداية في مارس عندما أخفقت روسيا والسعودية، العضو الرئيسي في أوبك، في الاتفاق على كميات التخفيض. لكن تم التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف وذلك في أبريل.