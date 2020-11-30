شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: أسعار النفط تواجه صعوبات بـ2021 على الرغم من التقدم فى تطوير لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز اليوم الاثنين أن أسعار النفط ستواجه صعوبات من أجل اكتساب قوة دفع صعودية العام المقبل مع استمرار خضوع الطلب لجائحة فيروس كورونا، على الرغم من نمو التفاؤل بشأن اللقاحات والتمديد المحتمل لتخفيضات الإنتاج من جانب منتجين كبار.

وتوقع الاستطلاع الذي شمل 40 اقتصاديا ومحللا أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 49.35 دولار للبرميل العام المقبل، دون تغيير يُذكر عن توقعات الشهر الماضي البالغة 49.76 دولار. وبلغ المتوسط حوالي 42.50 دولار للبرميل منذ بداية 2020.

وقال محللون إن ارتفاع الإنتاج الليبي شكّل أيضا عاملا معاكسا مع تركيز السوق على الاستراتيجية التي ستقررها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون، في مجموعة تُعرف باسم أوبك+، خلال اجتماعهم اليوم وغدا.

تميل أوبك+ إلى تأجيل الخطة الحالية للمجموعة لزيادة الإنتاج في يناير بواقع مليوني برميل يوميا لدعم السوق التي تضررت من الوباء.

وعلى الرغم من أن سباق لقاحات كوفيد-19 المتسارع قد أثار الآمال في تعاف اقتصادي أسرع، قال المحللون إن التحفيز الناتج عن الطلب لن يتحقق على الأرجح قبل النصف الثاني من عام 2021.

ومن المتوقع أن تقود الصين نمو الطلب العالمي في العام المقبل بما يتراوح بين 5.1 مليون و6.3 مليون برميل يوميا.

وتوقع الاستطلاع أن يبلغ متوسط ​​العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46.40 دولار للبرميل في عام 2021، مقابل 46.03 دولار في أكتوبر.