شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز:صندوق سيادى لأبوظبى يجرى محادثات للاستثمار بشبكة تابعة لتليكوم إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن أكبر صندوق سيادي في أبوظبي يجري محادثات مع شركة كيه.كيه.آر الأمريكية للاستثمار في شبكة تابعة لتليكوم إيطاليا.
ووافقت تليكوم إيطاليا في أغسطس على أن تبيع لكيه.كيه.آر حصة نسبتها 37.5 بالمئة من شركة حديثة التأسيس هي فايبركوب، التي ضمت إليها شبكة (لاست مايل).
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن كيه.كيه.آر تريد الآن بيع ما يصل إلى 30 بالمئة من الوحدة التي ستمتلك تلك الحصة إلى شركة إنفينيتي إنفستمنت التابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار، مع سعيها لجذب مستثمرين مشاركين إلى الصفقة الإيطالية.
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