شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين يؤكد عدم وجود خلافات كبيرة مع أوبك مثلما كان الوضع فى أوائل 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الاثنين إنه لا توجد نفس الخلافات القوية بين روسيا وأوبك كما كان الوضع في أوائل 2020، وذلك فيما يبحث كبار منتجو النفط مستقبل اتفاقهم الخاص بتخفيضات الإنتاج. وكانت المباحثات النفطية انهارت بداية في مارس عندما أخفقت روسيا والسعودية، العضو الرئيسي في أوبك، في الاتفاق على كميات التخفيض. لكن تم التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف وذلك في أبريل.

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