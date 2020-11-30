المعهد القومي للحوكمة والجامعة الفرنسية بمصر يبحثان سبل التعاون المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور دينيس دربي رئيس الجامعة الفرنسية بمصر، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وشارك في الاجتماع حنان رزق مدير شبكة التدريب لمعاهد الإدارة فى أفريقيا "تنمية"، السيد نبيل فؤاد مدير عام تطوير الاعمال والموارد البشرية والدكتور هشام مراد رئيس قسم الدراسات العليا والعلاقات الدولية بالجامعة.

الدكتورة شريفة شريف مدير المعهد القومى للحوكمة

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى التعاون القائم منذ عام 2012 بين الوزارة والمنظمة الدولية الفرانكفونية Organisation internationale de la Francophonie لتنفيذ برنامج "اللغة الفرنسية في العلاقات الدولية" والذي يستهدف تدريب الكوادر العاملة في إدارات العلاقات الدولية بالحكومة المصرية علي مهارات اللغة الفرنسية، في اطار مبادرة المنظمة المعروفة باسم "المبادرة الفرانكفونية الوطنية IFN ".

ولفتت السعيد إلى تقدم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ببرنامج جديد للتدريب علي اللغة الفرنسية للكوادر الحكومية العاملة في مجال العلاقات الدولية بالتعاون مع المنظمة الدولية للفرانكفونية، وذلك في إطار مبادرة المنظمة الدولية للفرانكفونية التي ستنفذ خلال الفترة من 2019-2022 حيث تم تخصيص برامج لستة عشر دولة فقط – من بينها مصر- من إجمالي ثمانية وثمانين دولة وحكومة عضو في المنظمة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة شريفة شريف أن الاجتماع شهد الاتفاق بين الطرفين علي ان يكون التعاون المستقبلي في عدة محاور متمثلة في تقديم حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة وذلك في إطار إتفاق التعاون مع المنظمة الفرنكوفونية والتي تهدف إلى تعزيز المعرفة باللغة الفرنسية فضلا عن برامج العلاقات الدولية والدبلوماسية لعدد من المستفيدين يشمل الدبلوماسيين وموظفي الخدمة المدنية ومديرين تنفيذيين وخبراء من الإدارة العامة المسؤولين عن القضايا الدولية والذين لهم دور في هيئات المنظمات الدولية والمؤسسات الأوروبية والمسؤولين عن الملفات الأوروبية والمتعددة الأطراف أو المشاركة في الاجتماعات الدولية.

وأضافت شريف أنه من المتوقع إعداد وتنفيذ عدد من الويبينار والبرامج في مجال تدريب الموظفين الإداريين في البلدان الأفريقية لنشر مبادئ الحكم الرشيد، كما يشمل التعاون المستقبلي الاصدارات العلمية بالتعاون مع وحدة الاصدارات العلمية بالمعهد والتي تهدف الي تعزيز الإنتاج البحثي بالمعهد، فضلا عن اصدار مجلة الحوكمة من أجل التنمية المستدامة وهي مجلة علمية محكمة متخصصة في قضايا الحوكمة والتنمية المستدامة، ويشارك فيها باحثون من داخل المعهد وخارجه من مختلف التخصصات.