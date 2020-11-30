شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع مدعوماً بالطلب القوي وانخفاض الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الإثنين مدعومة بالطلب القوي وانخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى التفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة "كورونا".



وأفاد محللون لوكالة "بلومبيرغ" أن النحاس يشهد إقبالا من الشركات والقطاعات الصناعية العالمية بالتزامن مع طفرة الطاقة المتجددة حيث يستخدم في صناعة الأسلاك الكهربائية لاستيعاب الطاقة الناتجة.



وكشفت شركة "موديرنا" الأمريكية للأدوية والتكنولوجيا الحيوية عن أن فاعلية لقاحها تصل إلى 100% في الوقاية من فيروس كورونا وضد أعراضه الشديدة، كما أنه مناسب لكافة الفئات العمرية.



وبمرور الوقت، يرى مراقبون أن أزمة فيروس كورونا سوف تقل حدتها بفعل الإعلان عن المزيد من اللقاحات الفعالة.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.7 نقطة وأقل مستوى عند 91.5 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.3% إلى 3.49 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 3.50 دولار وأقل سعر عند 3.41 دولار.