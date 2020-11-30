شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تعمق خسائرها لأدنى مستوى فى شهرين بفعل شهية المخاطرة المرتفعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى شهرين ، بصدد تكبد خسارة شهرية ، بفعل شهية المخاطرة المرتفعة التي تسيطر على المستثمرين ،إقبالا على الأصول ذات العائد العالي.

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 3.5% إلى مستوي 21.88$ الأدنى منذ 24 أيلول/سبتمبر الماضي ، من مستوي الافتتاح عند 22.68$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 22.73$ .

فقد المعدن الأبيض"الفضة" يوم الجمعة نسبة 2.9% ، متخليا عن حاجز 23$ للأوقية ، بسبب الهبوط الحاد فى أسعار المعادن النفيسة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،فقدت أسعار الفضة نسبة 6.25% ،فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل ضعف طلب أصول الملاذات الآمنة.

وحتى اللحظة فأسعار الفضة منخفضة قرابة 7.5% على مدار شهر تشرين الثاني/نوفمبر ، والتي تنتهي تعاملاته رسميا عند تسوية اليوم ،على وشك تكبد ثاني خسارة شهرية فى غضون الثلاثة أشهر الأخيرة ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على أسواق المال العالمية.

المعنويات القوية فى الأسواق تعود فى الأساس إلى توالي البيانات الإيجابية عن اللقاحات المرشحة للوقاية من فيروس كورونا ،وانحسار التوترات السياسية فى الولايات المتحدة حول نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية.

فى أحدث أخبار اللقاحات ،قالت شركة "موديرنا" الأمريكية يوم الاثنين أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد أظهر فعالية أساسية بنسبة 100% خلال التجارب المتقدمة من المرحلة الثالثة والنهائية لاختبار اللقاح.