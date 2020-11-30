شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 30-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي عند دعم القناة اللحظية الصاعدة، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بمحاولات التخلص من العزم السلبي، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يساهم بدفع السعر لاختراق 0.7413 وتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 0.7530 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

وبشكل عام، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 0.7335 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7335 والمقاومة 0.7460

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد