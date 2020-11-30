شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 30-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر النفط الضغط على مستوى 44.70، بانتظار كسر هذا المستوى لتأكيد بدء الموجة التصحيحية الهابطة التي يتواجد هدفها الرئيسي الأول عند 43.25.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 45.60 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 43.25 والمقاومة 45.85

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط