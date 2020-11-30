شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 30-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب حول مستوى 1765.00، ولا زلنا نرجّح كسر هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 1691.85، ليبقى السيناريو السلبي قائماً وفعالاً بقية اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن الفشل بتحقيق الكسر المطلوب سيدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية وزيارة مناطق 1794.84 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1750.00 والمقاومة 1785.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط