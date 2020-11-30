شكرا لقرائتكم خبر عن «إس آند بي» تستحوذ على «أي إتش إس ماركت» بـ 44 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافقت «إس آند بي جلوبال» على صفقة لشراء «أي إتش إس ماركت» مقابل 44 مليار دولار، وتسرع هذه الخطوة موجة الدمج والاستحواذ بين شركات خدمات البيانات في القطاع المالي. وتعد صفقة الاستحواذ الأكبر هذا العام.

ويجري التحضير لهذه الصفقة منذ بضعة أشهر، وتعكس الخطوة التي أعلن عنها الرئيس التنفيذي لـ«أي إتش إس ماركت» لانس أوجلا في رسالة داخلية لموظفيه، الأهمية المتنامية لقطاع البيانات المالية.

ومن المتوقع الانتهاء من إبرام الصفقة في النصف الثاني من العام المقبل، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والتشريعية المعنية بمكافحة الاحتكار، والتي باتت تبدي اهتماماً متنامياً بالقطاع.

وقال أوجلا في رسالته: إن الخطوة التالية هي الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المعنية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والمتوقع الحصول عليها في غضون فترة من 6 إلى 9 شهور، إضافة إلى موافقة المساهمين في الشركة.

وتصل القيمة السوقية لشركة «أي أتش إس ماركت» إلى 36.88 مليار دولار بحسب إغلاق يوم الجمعة الماضي، وارتفع سهم الشركة بنحو 22% هذا العام. وبحسب الصفقة التي تتضمن قرضاً بقيمة 4.8 مليار دولارـ سيتم استبدال كل سهم من الشركة مقابل 0.2838 سهم من «إس آند بي جلوبال». وسيملك المساهمون في «إس آند بي جلوبال» حصة 67.75% من أسهم الشركة الجديدة التي سيتولي إدراتها دوجلاس بيترسون الرئيس التنفيذي الحالي لـ«إس آند بي جلوبال»، في حين سيتولى أوجلا دور المستشار الخاص لها لفترة عام من تاريخ إتمام الصفقة.

(رويترز)