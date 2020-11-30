الكويت تكمل عملية الادراج في مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكملت بورصة الكويت إدراج سوق المال الكويتي في مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة مع التنفيذ الناجح للانضمام، حيث تم ضم سبع شركات مدرجة في السوق "الأول"، وهي "بنك الكويت الوطني"، و"بيت التمويل الكويتي"، و"زين"، و"أجيليتي"، و"بنك بوبيان"، و"مباني"، و"بنك الخليج".

هذا وقد أسفر الإنضمام عن تدفقات كبيرة إلى السوق، حيث تجاوز إجمالي التداولات في هذا اليوم 961.6 مليون دينار كويتي، والتي كان معظمها تدفقات أجنبية.

تعليقًا على نجاح عملية الانضمام، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، السيد/ محمد سعود العصيمي: "شهدنا اليوم تداولات تجاوزت 961.6 مليون دينار كويتي، وهي خير دليل على نجاح منظومة سوق المال الكويتي في كافة الإجراءات المتخذة لاستيعاب هذه القيمة غير المسبوقة من التدفقات الأجنبية. ويمثل انضمام الكويت في مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة علامة بارزة في النهوض بسوق المال الكويتي وإبراز الكويت على خارطة الاستثمار بأسواق المال عالمياً، كما يعد ثمرة للدور الفاعل الذي تقوم به بورصة الكويت في تعزيز كفاءة السوق وشفافيته، وزيادة السيولة، وتعزيز ثقة المستثمرين."

وأضاف العصيمي: "ففي ظل جائحة فيروس كورونا المستجد لم تتوقف مساعي بورصة الكويت من مواصلة العمل للتأكد من نجاح عملية الترقية بالتواصل الفعال مع المجتمع الاستثماري المحلي والعالمي، كما نثمن الدعم اللامحدود من منظومة سوق المال ومؤسسات الدولة."

طبقت بورصة الكويت إجراءات مؤقتة للانضمام في مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة، والتي تضمنت تمديد لمزاد الإغلاق وجلسة التداول على سعر الإغلاق، حيث استمر مزاد الإغلاق لمدة 40 دقيقة، وعقبته استراحة لمدة 30 دقيقة قبل بدء جلسة التداول على سعر الإغلاق لمدة 40 دقيقة أخرى. كما تم اقتران أوامر البيع والشراء في وقت غير محدد لآخر دقيقتين لجلسة مزاد الإغلاق. إضافة إلى ذلك، سمح بتعديل الأوامر وإلغاؤها طوال جلسة مزاد الإغلاق، وكان هناك تمديد لمدة رفض التزام أمين الحفظ.

كما قامت بورصة الكويت، وبالتعاون مع منظومة سوق المال الكويتي المتمثلة بـ"هيئة أسواق المال" و"الشركة الكويتية للمقاصة" وشركات الوساطة المالية الكويتية، باجراء اختبارات ضغط لتهيئة النظام لكمية الأوامر والتداولات التي سوف تتم في يوم الانضمام، والتي اجتازتها الأنظمة بنجاح.

أعلنــت مؤسســة MSCI ترقية الكويت إلى سوق ناشئ في ديسمبر 2019، وأتــت هــذه الخطوة نتيجةً لجهود التطويـر الشـاملة التـي بذلتهـا بورصـة الكويت، وبالتعـاون مع فريق العمل الثلاثي الذي يشمل كل من بورصة الكويت وهيئـة أسـواق المال والشـركة الكويتيـة للمقاصـة خــلال الســنوات الماضيــة. وتــم الإعلان عــن الترقيــة بعــد أن قـام الفريـق باسـتكمال المتطلبيـن المتعلقيـن بتوفيـر هيــاكل الحسابات المجمعة وعمليــات تقابــل حســاب الاستثمار الواحـد للمسـتثمرين الأجانب فـي وقت قياسـي.

وجاءت هــذه الترقيــة علــى ضــوء النتائــج الإيجابية التــي حققتهــا الكويــت خلال عمليــة المراجعــة الســنوية لعــام 2019، حيـث مهـد السـوق الكويتـي الطريـق لتنفيـذ العديـد مــن التحســينات التنظيميــة والتشــغيلية فــي الســنوات الماضيـة، ممـا ينعكـس علـى مسـتوى الوصـول إلـى سـوق الأسهم فـي الكويـت، كمـا أسـفرت هـذه التحسـينات عـن ردود فعــل إيجابيــة واســعة النطــاق مــن المســتثمرين.

ويأتي ذلك بعد إدراج الكويت في مؤشرات الأسهم العالمية S&P DJI ضمن تصنيف الأسواق الناشئة في ديسمبر 2018، وفي مرجع مؤشر FTSE Russell للأسوق الناشئة في سبتمبر 2017.

عملت بورصة الكويت منذ التأسيس على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية. كما قامت الشركة بتنفيذ العديد من إصلاحات السوق وتقديم الكثير من المنتجات على مدى السنوات الثلاث الماضية ضمن خططها الشاملة لتطوير السوق.

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