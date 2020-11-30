جازبروم تتكبد خسارة صافية 3.3 مليار دولار فى الربع/3 بسبب ضعف الروبل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال‭‭ ‬‬عملاق الغاز الروسي جازبروم اليوم الاثنين إنها تكبدت خسارة 251.3 مليار روبل (3.3 مليار دولار) في الربع الثالث، انخفاضا من صافي ربح قدره 211.8 مليار روبل في الأشهر الثلاثة نفسها من عام 2019، بسبب ضعف الروبل.

وقال منتج الغاز إن صافي خسائره المرتبطة بالعملة الأجنبية بلغ 464.3 مليار روبل في الربع الثالث مقارنة مع الربح الذي تحقق في الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما سجلت الشركة التي يسيطر عليها الكرملين انخفاضا في المبيعات في روسيا وأوروبا. وانخفض متوسط ​​سعر تصدير الغاز في الربع الثالث إلى 117.2 دولار لكل ألف متر مكعب من 169.8 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت جازبروم أن إيراداتها في الربع الثالث انخفضت إلى 1.4 تريليون روبل من 1.6 تريليون روبل في العام السابق.