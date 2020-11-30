شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يكافح للتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 30-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ماكدونالدز (MCD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر طفيفة بنسبة بلغت -0.46% بما يعادل -1.01 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 218.33 دولار، وقد جاء هذا الانخفاض وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن بالرغم من ذلك إلا أنه يظل مستقراً أعلى مستوى 218.49، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 218.49، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 231.74.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه