شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي يواصل صعوده – تحليل – 30-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم مورجان ستانلي (MS) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.57% بما يعادل 0.36 نقطة ليستقر على سعر 63.84 دولار، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه، ولكن ما كبح من مكاسب السهم هو بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء. لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 65.70. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد

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