أوراكل يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 30-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أوراكل (ORCL) في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته المستمرة دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وسيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.61% بما يعادل 0.35 نقطة ليستقر على سعر 57.76 دولار، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 58.44، ليستهدف مستوى الدعم 53.60.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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