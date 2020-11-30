شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب على وشك تكبد أكبر خسارة شهرية فى أربع سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أربعة أشهر ، على وشك تكبد أكبر خسارة شهرية فى أربع سنوات ، بفعل ضعف الطلب على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على أسواق المال العالمية.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1.3% إلى 1,764.45$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,788.37$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,789.90$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" يوم الجمعة نسبة 1.2% ، مع هبوط معظم الأصول الاستثمارية الآمنة ، فى ظل ارتفاع شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وعلى مدار الأسبوع الماضي ،انخفضت أسعار الذهب بنسبة 4.5% ، فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

وعلى صعيد تعاملات تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، والتي تنتهي رسميا عند تسوية اليوم، فأسعار الذهب منخفضة بنسبة 6%، بصدد تكبد رابع خسارة شهرية على التوالي، وبأكبر خسارة شهرية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

والسبب الأساسي فى تلك الخسارة الشهرية الأكبر فى أربع سنوات ،ضعف الطلب على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على أسواق المال العالمية.

وتلك المعنويات بفضل توالي الأخبار الإيجابية عن فعالية لقاحات فيروس كورونا ، بالإضافة إلى انحسار التوترات السياسية فى الولايات المتحدة حول الانتخابات الرئاسية ، خاصة بعد انطلاق عملية نقل السلطة السلس إلى الرئيس المنتخب جو بايدن.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الجمعة بدون أي تغيير يذكر وذلك لليوم الثاني على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 1,194.78 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 2 تموز/يوليو الماضي.