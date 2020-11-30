شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تنزل 2% مع نقاش أعضاء «أوبك+» بشأن سياسة الإنتاج في 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نزلت أسعار النفط الخام اليوم الاثنين، إذ يترقب المستثمرون قرار مجموعة أوبك+ للمنتجين بشأن ما إذا كانت ستمدد تخفيضات كبيرة للإنتاج لموازنة الأسواق العالمية، لكن آمال اللقاح ساهمت في بقاء الخامين القياسيين على مسار الارتفاع بأكثر من الخُمس منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير/كانون الثاني، التي ينتهي أجلها في وقت لاحق اليوم، 1.01 دولار أو ما يعادل 2.1 في المئة إلى 47.17 دولار للبرميل خلال التداولات. وبلغ عقد برنت لشهر فبراير/شباط الأنشط تداولا 47.29 دولار للبرميل منخفضاً 96 سنتاً.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يناير/كانون الثاني 86 سنتاً أو ما يعادل 1.9% إلى 44.67 دولار للبرميل.

لكن الخامين القياسيين ما زالا يتجهان صوب الارتفاع بأكثر من 20% منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني، في أقوى مكسب شهري منذ مايو/أيار، بدعم من آمال بشأن ثلاثة لقاحات واعدة لفيروس كورونا ستحد من انتشار المرض وبالتالي تدعم الطلب على الوقود.

كما يتوقع محللون ومتعاملون أيضاً أن ترجئ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، مجموعة أوبك+، زيادة مزمعة العام القادم في إنتاج النفط؛ إذ تلحق موجة ثانية من فيروس كورونا الضرر بالطلب على الوقود عالمياً.

واتفقت أوبك+ في السابق على زيادة الإنتاج مليوني برميل يومياً في يناير كانون الثاني، أو نحو 2% من الاستهلاك العالمي، بعد تخفيضات قياسية للإمدادات هذا العام.

وقالت أربعة مصادر بأوبك+ لرويترز إن المجموعة عقدت جولة أولية من المحادثات يوم الأحد، لكنها لم تتوصل إلى إجماع بشأن سياسة إنتاج النفط لعام 2021 قبل اجتماعات رئيسية على مدار يومين.(رويترز)