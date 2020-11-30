شكرا لقرائتكم خبر عن جازبروم تتكبد 3.3 مليار دولار في الربع الثالث بسبب ضعف الروبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت عملاقة الغاز الروسي جازبروم، الاثنين إنها تكبدت خسارة 251.3 مليار روبل (3.3 مليار دولار) في الربع الثالث، انخفاضاً من صافي ربح قدره 211.8 مليار روبل في الأشهر الثلاثة نفسها من عام 2019، بسبب ضعف الروبل.

وقال منتج الغاز إن صافي خسائره المرتبطة بالعملة الأجنبية بلغ 464.3 مليار روبل في الربع الثالث مقارنة مع الربح الذي تحقق في الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما سجلت الشركة التي يسيطر عليها الكرملين انخفاضا في المبيعات في روسيا وأوروبا. وانخفض متوسط ​​سعر تصدير الغاز في الربع الثالث إلى 117.2 دولار لكل ألف متر مكعب من 169.8 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت جازبروم أن إيراداتها في الربع الثالث انخفضت إلى 1.4 تريليون روبل من 1.6 تريليون روبل في العام السابق.(رويترز)

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