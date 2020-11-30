شكرا لقرائتكم خبر عن الزيتون مهدد في قبرص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد إنتاج الزيتون في قبرص معدلات مرتفعة في السنوات الماضية، غير أن هذه الزراعة أصبحت مهددة في ظل تعرض الأراضي القبرصية إلى خطر تصحر شديد. فبعد أن وصل الإنتاج عام 2018 إلى أكثر من 19 ألف طن من الزيتون أطلق الخبراء مؤخراً تحذيرات من تأثر زراعة الزيتون كغيرها من الزراعات بالتغير المناخي.

تشكّل أشجار الزيتون الإنتاج الزراعي الرئيسي في الجزيرة المتوسطية منذ آلاف السنين، حيث دأب السكان على زراعة ما يقرب من 11 ألف هكتار، وفقاً لتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).

وأكد خبراء أن زراعة الزيتون في قبرص تأثرت من التغيير المناخي، حيث إن سنوات الجفاف «المتزايدة» و«ارتفاع درجات الحرارة وموجات الحر، أثرت في إزهار وتشكل الثمرة ونضجها. رغم أن أشجار الزيتون المتوسطية لا تتطلب كميات كبيرة من المياه للريّ، لكنها « تحتاج إلى القليل منها خلال فترة الإزهار» في الربيع، حسب التقارير الزراعية في قبرص.

ويهدد التغير المناخي بتحول بعض مناطق قبرص ذات المناخ شبه الجاف إلى مساحات جرداء بحلول 2050 ما يزيد الإجهاد المائي وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات الزراعية.

تشير بيانات رسمية، إلى أن قبرص تسجل في المعدل 470 ميليمتراً من المتساقطات سنوياً منذ 1971، وهو مستوى أقل بكثير من ذلك المسجل بين 1902 و1970 حين كانت الجزيرة تسجل 540 ميليمتراً من المتساقطات سنوياً.

وأصبحت ندرة المتساقطات إلى جانب موجات الحر التي باتت تسجَّل في أوقات أبكر سنوياً خلال فصل الربيع، تعد أبرز العوامل المؤثرة في إنتاج الزيتون.

وقد وصلت الحرارة في قبرص هذا العام إلى 40 درجة مئوية منتصف مايو، واستمرت عند هذا المستوى خلال أشهر الصيف في يوليو وأغسطس وسبتمبر، وهي كانت أشهر الصيف الأكثر حراً منذ بدء عمل الأرصاد الجوية في قبرص.

وأظهر تقرير رسمي نُشر نهاية 2016 أن 43 % من الأراضي القبرصية تواجه خطر تصحر كبير. وقد تتوسع رقعة هذه الأراضي إلى 52 % بحلول منتصف القرن الجاري، وفق الدراسة التي تستند إلى السيناريو الأكثر تشاؤماً لخبراء المناخ في الأمم المتحدة.