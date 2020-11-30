شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء طوكيو تتسلم إشعار مطالبة تابعة لشركة هندسة النفط البحرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الإنماء طوكيو مارين عن تسلمها إشعار مطالبة تابعة لشركة هندسة النفط البحرية في حادث تضررت حزمة من الكابلات تحت الماء تملكها الشركة السعودية للزيت "أرامكو".

ونوهت الإنماء، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إلى أن الضرر حدث أثناء قيام المؤمن عليه بإزالة خط أنابيب بالقرب منها في تاريخ 25 يونيو 2019، والمؤمنة في وثيقة (تأمين المسؤلية التجارية العامة)، وحيث تبلغ حدود المسؤلية 100 مليون ريال.

وأفادت الإنماء طوكيو، بأن الخسائر الناجمة عن هذا الحادث معاد تأمينها لدى معيدي التأمين وفقًا للأصول، وتبلغ قيمة المطالبة 37.5 مليون ريال والمسؤولية القصوى للشركة عن هذه المطالبة مبلغ 112.5 ألف ريال فقط.

وعينت الشركة مقدر الخسائر Matthews Daniel وذلك لتقييم الأضرار الناجمة، على أن تقوم الشركة بالإعلان عن أية مستجدات متعلقة بهذا الحادث لاحقاً في حال توفرها، علماً بأن الأثر المالي المترتب على هذا الحادث سوف يظهر في النتائج المالية السنوية لهذا العام.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 7.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى إنخفاض صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 57.36% وتحقيق صافي ربح قدره 3.4 مليون ريال من إستثمارات حملة الوثائق للربع الحالي مقارنة بتحقيق صافي خسارة قدرها 1.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.