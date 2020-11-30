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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى يستقر لليوم الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 30-11-2020 فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى استقر عند 4.16 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.
ولامس الدولار اليوم الاثنين أدنى مستوى له فيما يزيد على عامين ومن المنتظر أن يسجل أكبر انخفاض شهري منذ يوليو بعد أن أدى مزيج من التفاؤل حول اللقاحات والمراهنات على المزيد من التيسير النقدي في الولايات المتحدة إلى بيع المستثمرين عملة الاحتياطي العالمية.
وانخفض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات 0.1 %، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2018. وبلغ الدولار النيوزيلندي الشديد التأثر بالمخاطر أعلى مستوى في عامين ونصف العام ويتجه صوب تسجيل أفضل مكسب شهري من حيث النسبة المئوية في سبع سنوات.
وارتفع كل من اليورو والدولار الأسترالي قليلا وصولا إلى ذرى ثلاثة أشهر، رغم أن تحركات العملات كانت محدودة إذ تلتقط الأسهم العالمية أنفاسها في نهاية أكبر ارتفاع شهري مسجل على الإطلاق.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.07 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع .
سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.07 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.06 جنيه للشراء.
4.22 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.09 جنيه للشراء
4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.07 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.14 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.08 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
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