شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو يرتفع اليوم الاثنين 30-11-2020.. ويسجل 18.63جنيه بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 30-11-2020، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.63 جنيه للشراء و18.78جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ18.56 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع.

اليورو هي العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا، اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتم بدء التعامل باليورو على النطاق المصرفي ابتداء من عام 1999، وفى الأول من يناير عام 2002 استَبدل اليورو عملات الدول المُنضَمة لإتفاق تطبيق اليورو وأصبح منذ ذلك الحين عملتها الرسمية، اليورو الواحد مقسم إلى 100 سنت.



وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.66 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.63 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.56 جنيه. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.63 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.56 جنيه.

18.78 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.77 جنيه.





سعر اليورو فى بنك مصر18.63 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك البركة سعر اليورو فى بنك البركة 18.60 جنيه للشراء.

18.84 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.66 جنيه للشراء.

18.81 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.58 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.58 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.55 جنيه للشراء.

18.76 جنيه للبيع.